Прорив у науці: космічний зонд вперше в історії торкнувся Сонця

Зонд Parker Solar Probe від NASA пролетів через верхні шари атмосфери Сонця, названі короною, збираючи частинки та аналізуючи магнітні поля

Сонця вперше торкнувся запущений людьми корабель

Так само, як висадка на Місяць допомогла вченим зрозуміти, як він утворився, місія зонда Parker та його занурення в атмосферу допоможуть вченим вирішити загадки Сонячної системи.

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Перший прохід через корону тривав лише кілька годин, але він один із багатьох, планованих дослідниками, пише NASA.

На відміну від Землі, у Сонця немає твердої поверхні, але в нього є перегріта атмосфера, куди й прямував зонд останніми роками.

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Протягом наступних чотирьох років він досягне 8,86 сонячного радіусу, або 6,1 млн км від поверхні.

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У міру зростання 11-річного циклу активності зірки зовнішній край корони розширюватиметься, що дає Parker Solar Probe більше шансів перебувати всередині довше.

Дані, які вдасться зібрати зонду, допоможуть вченим вирішити давню загадку про те, як корона Сонця нагрівається до мільйонів градусів.

Нагадаємо, раніше вчені вирішили відправити на Венеру зонд, щоб пошукати життя в її хмарах.