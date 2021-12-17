Ярчайшая комета 2021 года и Венера сольются в космический дуэт: кто сможет это увидеть

В ночь на 18 декабря в ночном небе можно будет наблюдать, как комета Леонарда пройдет мимо ярко освещенной сейчас Венеры

Комета Леонарда приблизится к Венере / Фото: Wikipedia, Pixabay

Комета Леонарда в пятницу вечером будет видна из северного полушария, когда она пройдет около планеты Венеры, которую иногда называют "вечерней звездой".

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Комету можно увидеть вскоре после захода солнца в юго-западном небе, очень низко над горизонтом, пишет Space.

Комета будет находиться рядом с Венерой и приблизится к яркой планете в 4:00 утра 18 декабря по Киеву.

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Ожидается, что комета будет путешествовать в пределах 4,2 млн километров от Венеры. Наиболее близко она подошла к Земле 12 декабря, пройдя расстояние около 34 млн километров.

Учитывая яркость Венеры и ее выдающееся положение в ночном небе, планета может помочь наблюдателям определить местонахождение кометы Леонарда.

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Вскоре после облета Венеры комета продолжит свое путешествие по внутренней части Солнечной системы.

Ожидается, что комета приблизится к Солнцу 3 января 2022 на расстояние 92 миллиона километров, после чего ее уже нельзя будет увидеть с Земли.

Напомним, ранее сообщалось, что на Венеру отправят зонд, чтобы поискать жизнь ее облаках.