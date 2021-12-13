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На Венеру відправлять зонд, щоб пошукати життя у її хмарах

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
13 грудня, 18:05
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Група вчених із Массачусетського технологічного інституту хоче відправити кілька місій для пошуку ознак життя в атмосфері Венери
На Венері спробують знайти життя
На Венері спробують знайти життя / Фото: Wikipedia, Pixabay

Марс протягом десятиліть домінував у пошуках життя у Сонячній системі, але тепер вони звернули увагу на другу планету Сонячна система.

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Перша з місій має бути запущена у 2023 році під управлінням та фінансуванням каліфорнійської Rocket Lab, пише MIT News .

Ракета Electron відправить 50-фунтовий зонд на борту свого космічного корабля Photon заради трихвилинного польоту через хмари Венери. Подорож триватиме п'ять місяців.

Зонд спробує виявити хімічні процеси у краплях хмар планети.

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В той час, як неконтрольований парниковий ефект залишив поверхню Венери безводним гарячим ландшафтом, атмосфера залишає більше надії знайти там хоч би мікроби.

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Хмарне життя Венери може покладатися на біохімію, здатну переносити сірчану кислоту.

Але хоч би що виявила місія 2023 року, наступна місія з набору вже заплановано на 2026 рік.

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Другий зонд доставить до Венери повітряна куля і спробує повернути Землю зразок атмосфери.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Плутон знову може набути статусу планети Але тоді його можуть привласнити і Місяцю.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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