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Найпопулярніший електромобіль в Україні використали для створення місяцехода

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
2 грудня, 15:49
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Nissan представив місяцехід, який зможе долати пухкі поверхні на Місяці та працюватиме на сонячних батареях
/ Фото: Getty Images, kyodonews

Прототип місячного всюдихода, розроблений спільно з японським агентством з дослідження космосу, маневруватиме на Місяці з двигуном від електромобіля.

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При створенні були використані технології, розроблені для використання в дорожніх електромобілях. Leaf та Ariya, пише kyodonews.net.

До речі, Nissan Leaf – найпопулярніший електромобіль в Україні, згідно з опитуваннями.

Місяцехід на сонячних батареях працюватиме автономно
Місяцехід на сонячних батареях працюватиме автономно / Фото: kyodonews

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Місяцехід пересуватиметься автономно та працюватиме на сонячної енергії. Колеса транспорту спеціально розроблені, щоб подолати пухку місячну поверхню.

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Терміни запуску місяцехода ще не визначені, його ще вивчатимуть і тестуватимуть протягом 2022 року.

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Нагадаємо, у вересні 2021 року NASA визначилося з місцем посадки першого роботизованого місяцехода.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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