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Японія будує місяцехід для американців: коли його закінчать

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
20 грудня, 14:38
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Японія збирається побудувати місяцехід, щоб перевозити на ньому людей поверхнею земного супутника
Японія запускає місяцехід для американців та дрон для вивчення Марса
Японія запускає місяцехід для американців та дрон для вивчення Марса

Про плани йдеться у проекті нової "дорожньої карти" космічної політики країни, уточнюється, що транспорт працюватиме в рамках одного з американських проектів освоєння Місяця.

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Крім розробки транспорту на Місяць Японія займеться питанням розробки технології використання енергії сонця для отримання електроенергії у космосі, пишуть NHK .

Також проєкт передбачає запуск зонда для вивчення одного із супутників Марса у 2024 році.

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Підрозділу Повітряних сил самооборони доручено стежити за космічним сміттям та супутниками інших країн з 2023 року.

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Проект "дорожньої карти" має затвердити стратегічний космічний штаб на засіданні, яке відбудеться до кінця 2021 року.

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Нагадаємо, раніше вчені з'ясував, що для покращення роботи мозку необхідно всього 10 хвилин бігу .

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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