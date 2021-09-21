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NASA визначилося з місцем посадки першого роботизованого місяцеходу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
21 вересня, 11:52
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Національне аерокосмічне агентство США оголосило, куди приземлиться перший в історії роботизований місяцехід NASA. Місія з вивчення поверхні Місяця стартує в 2023 році
Місце приземлення місяцехода VIPER
Місце приземлення місяцехода VIPER / Фото: NASA

Офіційні представники NASA оголосили, що летючий дослідний місяцехід Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) приземлиться на захід від кратера Нобіле, який знаходиться недалеко від південного полюса Місяця.

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В кінці 2023 року VIPER полетить на Місяць на борту посадкового модуля Griffin, який запустить ракета-носій SpaceX Falcon Heavy.

"Роки досліджень пішли на оцінку полярного регіону, який буде досліджувати VIPER. Він виходить на незвідану територію для перевірки гіпотез і отримання важливої інформації для майбутнього дослідження космосу людиною", – сказав менеджера проекту VIPER дослідного центру NASA Деніел Ендрюс.

VIPER є важливою частиною програми NASA Artemis. Місяцехід буде досліджувати лід на поверхні Місяця, jсобливо в постійно затінених регіонах поблизу її полюсів, які є одними з найхолодніших місць у всій Сонячній системі, а також допоможе визначити, наскільки він доступний людству.

Місяцехід НАСА VIPER

Очікується, що загальна вартість місії VIPER складе приблизно 660 мільйонів доларів – 433,5 мільйона доларів на розробку і експлуатацію місії плюс близько 226,5 мільйона доларів піде на доставку техніки на Місяць, пише space.com.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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