Первая женщина на Луне: NASA отложило испытания ракеты и корабля

NASA отложило как минимум до весны запуск генеральную репетицию миссии Artemis I, которая подготовит почву к высадке людей на Луну

Люди высадятся на Луну уже в 2025, если все пойдет по плану / Фото: NASA

Речь идет об испытаниях запуска космического дуэта ракеты Space Launch System и космического корабля Orion.

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Их отправят на стартовую площадку 39B в Космическом центре Кеннеди во Флориде для испытаний не ранее марта 2022 года, сообщает NASA.

Инженеры заставят выполнят операции по загрузке топлива в топливные баки и проведут полный обратный отсчет запуска. Задержка теста может быть связана с заменой одного из двигателей.

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После успешной репетиции NASA вернет стек обратно в VAB для окончательной проверки и установит целевую дату запуска ракеты и корабля на Луну.

С помощью миссий Artemis агентство высадит первую женщину и первого цветного человека на поверхность спутника Земли, проложив путь к долгосрочному присутствию американцев на Луне.

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После испытания миссия отправит четырех астронавтов совершить облетит вокруг Луны, а третья миссия высадит экипаж на южном полюсе Луны. Полеты должны состояться в 2024 и 2025 годах.

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