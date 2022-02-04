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СЬОГОДНІ Техно

Військові США вклали гроші у розробку літака, здатного плисти по воді та під водою

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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МаленькийСереднійВеликий
4 лютого, 08:54
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Компанія Valkyrie Systems Aerospace отримала дослідницький грант від ВПС США для подальшого розвитку своєї концепції HoverJet Guardian, більше схожої на моделі з фантастичних фільмів
В США раздробляют літак "три в одному"
В США раздробляют літак "три в одному" / Фото: Колаж: Сьогодні

HoverJet Guardian поєднує електричний вертикальний зліт і посадку і високошвидкісний крейсерський реактивний літак з можливістю перетворення на амфібію і судно на повітряній подушці.

Як це працюватиме на ділі – поки що залишається загадкою, пише newatlas.com.

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Система вертикального зльоту та посадки працює за рахунок гвинтів, захованих у отворах крил, як у квадрокоптера. Вони піднімають літак у повітря, а потім у справу вступає пара турбовентиляторних двигунів.

Внаслідок цього крейсерська швидкість літака становить 547 км/год, навколозвукова максимальна швидкість – 1127 км/год та колосальні 15 годин автономної роботи на висоті до 12 км.

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Військові сподіваються за допомогою приватних компаній розробити модель літаків вертикального зльоту та посадки наступного покоління, здатних рухатися набагато швидше, ніж нинішні машини вертикального зльоту та посадки.

Повітряний транспорт:

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