Військові США вклали гроші у розробку літака, здатного плисти по воді та під водою

HoverJet Guardian поєднує електричний вертикальний зліт і посадку і високошвидкісний крейсерський реактивний літак з можливістю перетворення на амфібію і судно на повітряній подушці.
Як це працюватиме на ділі – поки що залишається загадкою, пише newatlas.com.
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Система вертикального зльоту та посадки працює за рахунок гвинтів, захованих у отворах крил, як у квадрокоптера. Вони піднімають літак у повітря, а потім у справу вступає пара турбовентиляторних двигунів.
Внаслідок цього крейсерська швидкість літака становить 547 км/год, навколозвукова максимальна швидкість – 1127 км/год та колосальні 15 годин автономної роботи на висоті до 12 км.
Військові сподіваються за допомогою приватних компаній розробити модель літаків вертикального зльоту та посадки наступного покоління, здатних рухатися набагато швидше, ніж нинішні машини вертикального зльоту та посадки.
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