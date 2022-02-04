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СЕГОДНЯ Техно

Военные США вложили деньги в разработку самолета, способного плыть по воде и под водой

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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4 февраля, 08:54
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Компания Valkyrie Systems Aerospace получила исследовательский грант от ВВС США для дальнейшего развития своей концепции HoverJet Guardian, больше похожего на модели из фантастических фильмов
В США разрабатывают футуристический самолет "три в одном"
В США разрабатывают футуристический самолет "три в одном" / Фото: Коллаж: Сегодня

HoverJet Guardian сочетает в себе электрический вертикальный взлет и посадку и высокоскоростной крейсерский реактивный самолет с возможностью превращения в амфибию и судно на воздушной подушке.

Как это будет работать на деле – пока остается загадкой, пишет newatlas.com.

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Система вертикального взлета и посадки работает за счет винтов, спрятанных в отверстиях крыльев, как у квадрокоптера. Они поднимают самолет в воздух, а затем в дело вступает пара турбовентиляторных двигателей.

В результате этого крейсерская скорость самолета составляет 547 км/ч, околозвуковая максимальная скорость – 1127 км/ч и колоссальные 15 часов автономной работы на высоте до 12 км.

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Военные надеются с помощью частных компаний разработать модель самолетов вертикального взлета и посадки следующего поколения, способных двигаться намного быстрее, чем нынешние машины вертикального взлета и посадки.

Воздушный транспорт:

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Александр Трикиша
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