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У Швеції створили літаючий автомобіль, що не вимагає ліцензії пілота

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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19 січня, 13:18
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Шведський стартап Jetson розробив персональний літальний апарат, для експлуатації якого не потрібна ліцензія пілота
Літаючий автомобіль може літати при втраті одного двигуна та десантує пілота, якщо потрібно
Літаючий автомобіль може літати при втраті одного двигуна та десантує пілота, якщо потрібно

Jetson ONE – це компактний футуристичний автомобіль, що розвиває максимальну швидкість 101 кілометр на годину.

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Він оснащений вісьмома електродвигунами, які в сукупності генерують 102 кінські сили, пише hypebeast.

Автомобіль з алюмінію та вуглецевого волокна, керований за допомогою тривісного джойстика, злітає вертикально та може безперервно рухатись протягом 20 хвилин.

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У ньому також є аварійне управління, балістичний парашут, і він може літати навіть із втратою одного двигуна.

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Наразі Jetson приймає замовлення на постачання Jetson ONE у 2023 році за ціною 92 тисячі доларів.

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Автомобіль поставляють тільки в частково зібраному стані, тому власнику доведеться самому завершити складання.

У Швеції для польоту на Jetson не потрібно ліцензія пілота адже, за їхніми правилами, він важить менше 113 кг і розвиває швидкість менше 102 км на годину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що британський стартап успішно випробував перший безпілотний літаючий автомобіль.

Раніше ми також писали, що в Австралії провели першу гонку на літаючих автомобілях. Аеромобілі змагалися у дисципліні драг-рейсингу.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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