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Це вже серйозно: Боїнг виділив півмільярда на створення повітряного таксі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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25 січня, 14:21
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Гігант авіатехніки Boeing вкладає 450 мільйонів доларів у розробку повітряного таксі. Корпорація виділила гроші стартапу Wisk Aero
Boeing вкладається у повітряне таксі
Boeing вкладається у повітряне таксі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Wisk Aero обіцяють спрямувати кошти на розширення штату та запуск виробничого процесу. Запуск самих польотів планується протягом п'яти років.

Компанія прогнозує, що виконуватиме 14 мільйонів рейсів щороку приблизно на 20 основних ринках у всьому світі.

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Втім, все це залежатиме від Федерального авіаційного управління США. Поки що FAA не сертифікував жоден електричний літак з вертикальним зльотом та посадкою (eVTOL) для комерційної експлуатації.

Експерти кажуть, що органам може знадобитися п'ять років, а може й більше, щоб підтвердити, що ці типи літаків є достатньо безпечними для пасажирів, пише theverge.com.

Так виглядатиме повітряне таксі. Фото: wisk.aero

Wisk Aero була створена в 2019 році як спільне підприємство Boeing та Kitty Hawk, компанії з виробництва літаючих таксі, що фінансується співзасновником Google Ларрі Пейджем.

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