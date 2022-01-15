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Представлений водневий вертоліт на кшталт гоночного боліду із "Зоряних воєн"

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
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15 січня, 09:57
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Французький стартап Maca Flight представив нову концепцію літаючого гоночного автомобіля на водневому паливі на виставці CES 2022
Представлений прототип літаючого боліду на водні
Представлений прототип літаючого боліду на водні / Фото: Колаж: Сьогодні

Прототип Maca S11 напрочуд схожий на гоночні боліди з фільму "Зоряні війни. Епізод I: Примарна загроза".

У фільмі на схожих болідах ганявся юний Енакін Скайуокер, який згодом став грізним Дартом Вейдером.

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Maca S11 розроблений для забезпечення швидкості та екологічності. На відміну від інших у своєму класі він живиться від водневого паливного елемента замість звичайної батареї.

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Компанія заявляє, що його ціна трохи більше 900 000 доларів, він буде готовий вийти на гоночну трасу у 2023 році, повідомляє interestingengineering.com.

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S11 оснащений трьома парами роторів з електричним приводом та шістьма електродвигунами, кожен з яких працює на водні.

Болід має сім метрів завдовжки, металеве шасі та раму з карбону, льону та дерева. Він може розігнатися до 250 км/годину.

До речі, раніше ми писали, що в Австралії провели першу гонку на літаючих автомобілях. Аеромобілі змагалися у дисципліні драг-рейсинг.

Також ми повідомляли, що літаючий автомобіль вперше отримав сертифікат безпеки. Отже, картини з фантастичних фільмів невдовзі можуть стати реальністю.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні Більше статей автора
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Олександра Захарова

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