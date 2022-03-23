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У телеграмі стався масштабний збій – доступ втратили жителі багатьох країн

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23 березня, 19:14
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Коментарів від Дурова поки немає / Фото: Колаж: Сьогодні

Популярна мережа "Телеграм" зараз переживає масштабний збій у роботі. Жителі багатьох країн світу повідомляють про проблеми з доступом до цієї соцмережі.

Про це повідомляють на інших ресурсах, наприклад, у твіттері.

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"Користувачі Telegram повідомляють про збої в роботі сервісу. За даними сервісу Downdetector, 70% користувачів, що повідомили про проблеми, скаржилися на підключення сервера, 20% — на роботу програми, 10% — на проблеми з отриманням повідомлень", — передає "Інтерфакс".

Зокрема, про проблеми повідомляли жителі Албанії, Іспанії, Італії, Естонії, Туреччини, Грузії, США (зокрема, у Нью-Йорку), Німеччини, Польщі та Узбекистану.

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Збої у роботі соцмереж

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