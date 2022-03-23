У телеграмі стався масштабний збій – доступ втратили жителі багатьох країн

Популярна мережа "Телеграм" зараз переживає масштабний збій у роботі. Жителі багатьох країн світу повідомляють про проблеми з доступом до цієї соцмережі.
Про це повідомляють на інших ресурсах, наприклад, у твіттері.
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"Користувачі Telegram повідомляють про збої в роботі сервісу. За даними сервісу Downdetector, 70% користувачів, що повідомили про проблеми, скаржилися на підключення сервера, 20% — на роботу програми, 10% — на проблеми з отриманням повідомлень", — передає "Інтерфакс".
Зокрема, про проблеми повідомляли жителі Албанії, Іспанії, Італії, Естонії, Туреччини, Грузії, США (зокрема, у Нью-Йорку), Німеччини, Польщі та Узбекистану.
Збої у роботі соцмереж
- Рівно місяць тому щось подібне вже спостерігалося у телеграмі. У роботі популярного месенджера стався збій приблизно о 10-й годині за Києвом. Користувачі скаржилися на помилку підключення до сервера та неможливість отримувати повідомлення.
- У роботі відеохостингу YouTube стався збій пізно увечері 30 січня – про перебої повідомляли жителі трьох країн, включно з Україною.
- А трохи раніше, 27 грудня, у роботі Telegram також стався глобальний збій – користувачі не могли надсилати повідомлення.
- Крім того, 12 листопада 2021 року в роботі Gmail стався масовий збій по всьому світу – тоді ж у деяких країнах виникла проблема з доступом до YouTube.
- Глобальним збоєм закінчилося перейменування компанії Facebook на Meta наприкінці жовтня 2021 року.