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СЬОГОДНІ Техно

У роботі Gmail стався масовий збій по всьому світу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
12 листопада, 12:15
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Сьогодні вранці відбувся збій сервісів Google. Користувачі скаржилися, що не можуть користуватися Gmail, а також у деяких країнах виникла проблема з доступом до YouTube
Збій в роботі Gmail стався у користувачів в різних країнах
Збій в роботі Gmail стався у користувачів в різних країнах

За даними служби з моніторингу збоїв у режимі реального часу DownDetector, проблема з доступом до сервісів Google почалася близько 10-ї ранку по Києву.

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Проблеми з доступом до Gmail виникли у користувачів з Великобританії, Європи та США, і їхня кількість постійно зростала.

При цьому збій торкнувся десктопної та мобільної версії поштового сервісу. Проблеми виникали при з'єднанні з сервером та надсиланні повідомлень, пише techradar.com.

На цей момент на офіційній панелі інструментів Google Workspace збій у роботі служб підтверджено.

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"Ми вже вивчаємо повідомлення про проблему в роботі сервісу Gmail і незабаром поділимося докладнішою інформацією. У порушених даною проблемою користувачів відсутній доступ до Gmail", – описує проблему сервіс.

Нагадаємо, на початку жовтня відбувся наймасштабніший збій у Facebook. Соцмережа не працювала близько шести годин.

А наприкінці місяця компанія Facebook змінила назву на Meta – і її акції пішли вгору. Марк Цукерберг оголосив про плани побудувати власний метавсесвіт.

Googlegmailзбій
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Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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