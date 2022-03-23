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В телеграме произошел масштабный сбой – доступа лишились жители многих стран

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23 марта, 19:14
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Популярная сеть "Телеграм" сейчас переживает масштабный сбой в своей работе. Жители многих стран мира сообщают о проблемах с доступом к этой соцсети.

Об этом сообщается на других ресурсах, например, в твиттере.

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"Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе сервиса. По данным сервиса Downdetector, 70% сообщивших о проблемах пользователей жаловались на подключение сервера, 20% — на работу приложения, 10% — на проблемы с получением сообщений", — передает "Интерфакс".

В частности, о проблемах сообщали жители Албании, Испании, Италии, Эстонии, Турции, Грузии, США (в частности, в Нью-Йорке), Германии, Польши и Узбекистана.

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Сбои в работе соцсетей

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