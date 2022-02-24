На тлі обстрілу України в Telegram стався масштабний збій

У роботі популярного месенджера Telegram стався збій. Це сталося приблизно о 10 годині за Києвом. Користувачі скаржилися на помилку підключення до сервера та неможливість отримувати повідомлення

В Telegram відбувся збій / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

На проблему поскаржилися жителі України, а також Росії та Білорусі. Нагадаємо, що сьогодні Путін розпочав війну проти України. На мирні міста падають ракети.

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Наразі проблем у роботі месенджера не спостерігається. Усі актуальні новини з подій в Україні ви можете дізнатися у нашому Telegram-каналі.

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