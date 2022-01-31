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У роботі YouTube стався збій: на що скаржаться користувачі

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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31 січня, 07:30
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У роботі відеохостингу YouTube стався збій пізно ввечері 30 січня – про перебої повідомляли мешканці трьох країн, включаючи Україну
YouTube в неділю працював із перебоями до ночі
YouTube в неділю працював із перебоями до ночі

Судячи з карти збоїв, найбільше обслуговування барахлило у Києві, а також у великих містах Росії, зокрема у Москві та Санкт-Петербурзі.

Крім Росії та України, скарги користувачів на YouTube надходили також із Литви, пише Downdetector.

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Також, судячи з графіка збоїв у роботі сервісу, вони тривали приблизно з 12-30 за Києвом і до півночі. Пізніше робота сайту налагодилася, і тепер усі відео підвантажуються нормально.

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26% користувачів нарікали на неполадки з переглядом відео, 42% – на проблеми у роботі майданчика загалом. Ще 32% користувачів зіткнулися з проблемами у роботі додатків.

Два тижні тому користувачі вже скаржилися на перебої у роботі сервісу: зокрема на те, що відео підвантажувалося лише п'ять секунд, а потім зависало, а також на зникнення коментарів.

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Крім того, якийсь час відео не відкривалося ні у Safari, ні у Chrome. Тоді ж користувачі з'ясували, що відео на YouTube були заблоковані AdBlock – блокувальником реклами.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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