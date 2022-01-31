У роботі YouTube стався збій: на що скаржаться користувачі

Судячи з карти збоїв, найбільше обслуговування барахлило у Києві, а також у великих містах Росії, зокрема у Москві та Санкт-Петербурзі.
Крім Росії та України, скарги користувачів на YouTube надходили також із Литви, пише Downdetector.
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Також, судячи з графіка збоїв у роботі сервісу, вони тривали приблизно з 12-30 за Києвом і до півночі. Пізніше робота сайту налагодилася, і тепер усі відео підвантажуються нормально.
26% користувачів нарікали на неполадки з переглядом відео, 42% – на проблеми у роботі майданчика загалом. Ще 32% користувачів зіткнулися з проблемами у роботі додатків.
Два тижні тому користувачі вже скаржилися на перебої у роботі сервісу: зокрема на те, що відео підвантажувалося лише п'ять секунд, а потім зависало, а також на зникнення коментарів.
Крім того, якийсь час відео не відкривалося ні у Safari, ні у Chrome. Тоді ж користувачі з'ясували, що відео на YouTube були заблоковані AdBlock – блокувальником реклами.
Раніше ми писали:
- У роботі Telegram увечері 27 грудня стався глобальний збій – користувачі не могли надсилати повідомлення.
- Крім того, 12 листопада 2021 року в роботі Gmail стався масовий збій по всьому світу – тоді ж у деяких країнах виникла проблема з доступом до YouTube.
- Глобальним збоєм закінчилося перейменування компанії Facebook на Meta наприкінці жовтня 2021 року.