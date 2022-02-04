Вчені виявили чорну діру, яка вільно плаває у космосі

Дослідники виявили першу в історії плавучу чорну діру, що вільно блукає міжзоряним простором

У космосі знайшли чорну діру, що дрейфує, - вперше в історії

Вчені деякий час припускали, що у міжзоряному просторі бродить безліч чорних дір, але досі вони не знаходили жодної.

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Це пов'язано з самою природою чорної дірки: її важко помітити на чорному тлі космосу, хоча докази їх існування були переконливими, пише Phys.

Чорні діри, як правило, утворюються, коли зірки досягають кінця свого життя, а їхні ядра колапсують, зазвичай створюючи наднові зірки.

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Але, щоб знайти їх, потрібно шукати ефекти лінзування, коли світло від зірок викривляється тяжінням чорної діри.

Це трапляється вкрай рідко, але 2011 року вчені помітили зірку, яка, здавалося, стала яскравішою без жодної видимої причини.

Заінтриговані дослідники ще шість років спостерігали за зміною світла. Потім вони виявили, що становище зірки змінилося.

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Вчені продовжили вивчати об'єкт і врешті-решт лише зараз підтвердили існування чорної діри. Причому не простої чорної діри, а такої, що вільно блукає в космосі.

Її розмір дорівнює семи сонячних мас. Чорна діра рухається у космосі зі швидкістю приблизно 45 км/год.

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