Космічна дитяча кімната: астрономи показали чорну діру, яка створює зірки (фото)

Астрономи NASA за допомогою телескопа Hubble з'ясували, що чорна діра в центрі карликової галактики Henize 2-10 створює зірки, а не поглинає

Знайдено унікальну чорну дірку, яка створює зірки / Фото: NASA

Об'єкт сприяє бурхливому формуванню нових зірок у галактиці, яка знаходиться за 30 млн світлових років від нас – у південному сузір'ї Піксид.

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Це карликова галактика з яскравими блакитними зірками, червоними та янтарними газовими хмарами, без видимих спіральних рукавів, пише NASA.

Hubble зміг зняти міст гарячого газу довжиною 230 світлових років, що з'єднує чорну діру та область зіркоутворення.

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Як пояснили астрономи, кілька мільйонів років тому потік гарячого газу врізався в щільну хмару зоряного розплідника та розтікся, як вода зі шланга, що вдарилася об насип бруду.

Тепер скупчення молодих зірок шикуються перпендикулярно цьому потоку, що простягнувся через простір, як пуповина, до яскравої зоряної "дитячої", пишуть вчені.

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Це ефект, протилежний тому, що спостерігається у великих галактиках, де матеріал, що падає на чорну діру, відноситься оточуючими магнітними полями.

Але з менш масивною чорною діркою в Henize 2-10 і її більш м'яким закінченням газ був стиснутий настільки, щоб викликати нове зореутворення.

Чорна діра має масу близько 1 млн мас Сонця, тоді як у більших галактиках її сестри можуть бути масивнішими в мільярди разів.

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