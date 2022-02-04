Ученые обнаружили черную дыру, которая свободно плавает в космосе

Исследователи обнаружили первую в истории свободно плавающую черную дыру, блуждающую по межзвездному пространству

В космосе нашли дрейфующую черную дыру - впервые в истории

Ученые некоторое время предполагали, что в межзвездном пространстве бродит множество черных дыр, но до сих пор они не находили ни одной.

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Это связано с самой природой черной дыры – ее трудно заметить на черном фоне космоса, хотя доказательства их существования были убедительны, пишет Phys.

Черные дыры, как правило, образуются, когда звезды достигают конца своей жизни, а их ядра коллапсируют, обычно производя сверхновые звезды.

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Но, чтобы найти их, нужно искать эффекты линзирования, когда свет от звезд искривляется притяжением черной дыры.

Это случается крайне редко, но 2011 году ученые заметили звезду, которая, казалось, стала ярче без всякой видимой причины.

Заинтригованные, исследователи еще шесть лет наблюдали за изменением света. Затем они обнаружили, что положение звезды изменилось.

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Ученые продолжили изучать объект и в итоге только сейчас подтвердили существование черной дыры. Причем не простой черной дыры, а свободно парящей в космосе.

Ее размер равен семи солнечным массам. Черная дыра движется в космосе со скоростью примерно 45 км/ч.

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