Атака на украинский спутник: разработчики опровергают слухи

Украинские инженеры опровергли информацию о том, что в космос запустили устаревшую модель спутника "Сич-2", и поэтому с ним плохая связь

Спутник Сич - модернизирован, заверяют инженеры / Фото: КБ "Южное"

Конструкторское бюро "Южное" заверило, что это существенно модернизированный аппарат. Практически все бортовые системы являются новыми разработками .

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Они были построены с внедрением современного комплектования от ведущих производителей спутниковых компонентов, подчеркнуло бюро на своей странице в Facebook.

Конструкторы пояснили, ни один из 105 космических аппаратов, выведенных 13 января 2022 года в космос, не был запущен по прямому контракту с владельцем космического аппарата.

По состоянию на май 2021 года компания ISILaunch стала единственной, кто был способен обеспечить запуск Січ-2-30 в задекларированные сроки и в рамках определенного бюджета.

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Упоминаемая в СМИ "льготная стоимость" пуска от SpaceX в 1 млн долларов включала в себя только стоимость объема под обтекателем и веса полезной нагрузки, отметили в бюро.

"Утверждение, что спутник можно было запустить в полной комплектации за 1 млн долларов – не соответствует действительности", – подчеркнули инженеры.

Летные испытания космического аппарата Січ-2-30 уже возобновлены, заверили они. Ранее в конструкторском бюро нам рассказали, что связь со спутником работает, но с перебоями из-за его размещения по отношению к Солнцу.

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Инженеры заверили, что со временем она стабилизируется и будет работать постоянно. Тем не менее, сомнительные сайты распространяли негативную информацию, - в том числе о том, что стоимость запуска была завышена, и спутник был устаревшим.

Контекст.