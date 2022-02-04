Найдорожчий у світі телескоп зробив перше фото: чому його не покажуть

Команда Джеймса Вебба розпочала тримісячний процес юстування телескопа – очікується, що вся його оптика буде відкалібрована до травня 2022 року

Вебба вивчить світло перших зірок та галактик / Фото: NASA

Інженери встигли зафіксувати перші фотони зоряного світла, які пройшли через весь телескоп – його ближньою інфрачервоною камерою NIRCam.

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Фактично, це і є перші фото телескопа, але поки що вони абсолютно не сфокусовані та можуть використовуватися тільки для повільного точного настроювання космічного апарату, пише NASA.

Це самий початок процесу, але поки що початкові результати відповідають очікуванням, запевняють інженери.

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Зображення, зроблені Веббом у цей період, не будуть красивими, як нові види Всесвіту, які найбільший телескоп у світі представить улітку 2022 року.

Щоб працювати разом як єдине дзеркало, 18 сегментів основного дзеркала телескопа повинні відповідати одне одному до частки довжини хвилі світла.

Поки золоті стільники Вебба працюють як 18 маленьких телескопів, а не як один великий – розміром з тенісний корт. Тож усім фанатам оптичного монстра доведеться почекати.

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Вебба, нагадаємо, повинен зазирнути у минуле нашого Всесвіту, впіймавши світло найперших зірок. Крім того, протягом перших 60 годин він зможе виявити органіку на інших планетах.

Новий апарат, який називають машиною часу в космосі, у 100 разів потужніший за найвідоміший телескоп Hubble та коштує 10 млрд доларів.

ДОВІДКА. Юстування – сукупність операцій із приведення вимірювального приладу в робочий стан, що забезпечує необхідну його точність, правильність та надійність роботи, пише Wikipedia.

Контекст.