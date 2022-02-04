Самый дорогой в мире телескоп сделал первое фото: почему его не покажут

Команда Джеймса Уэбба начала трехмесячный процесс юстировки телескопа – ожидается, что вся его оптика будет откалибрована к маю 2022 года

Уэбба изучит свет первых звезд и галактик / Фото: NASA

Инженеры успели зафиксировать первые фотоны звездного света, которые прошли через весь телескоп – его ближней инфракрасной камерой NIRCam.

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Фактически, это и есть первые фото телескопа, но пока они абсолютно не сфокусированы и могут использоваться только для медленной точной настройки космического аппарата, пишет NASA.

Это самое начало процесса, но пока первоначальные результаты соответствуют ожиданиям, заверяют инженеры.

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Изображения, сделанные Уэббом в этот период, не будут красивыми, как новые виды Вселенной, которые самый большой телескоп в мире представит летом 2022 года.

Чтобы работать вместе как единое зеркало, 18 сегментов основного зеркала телескопа должны соответствовать друг другу до доли длины волны света.

Пока золотые соты Уэбба работают как 18 маленьких телескопов, а не как один большой – размером с теннисный корт. Так что всем фанатам оптического монстра придется подождать.

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Уэбба, напомним, должен заглянуть в прошлое нашей Вселенной, поймав свет самых первых звезд. Кроме того, он в течение первых 60 часов сможет обнаружить органику на других планетах.

Новый аппарат, который называют машиной времени в космосе, в 100 раз мощнее известнейшего телескопа Hubble и стоит 10 млрд долларов.

СПРАВКА. Юстировка – совокупность операций по приведению измерительного прибора в рабочее состояние, обеспечивающее необходимую его точность, правильность и надежность работы, пишет Wikipedia.

Контекст.