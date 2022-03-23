Удар по імпортозаміщенню: з Росії пішла ще одна компанія

Японська компанія Sharp йде з російського ринку / Фото: Wikipedia, Колаж: Сьогодні

Список компаній, що відмовилися працювати в путінській Росії, збільшується. Sharp постачав до Росії широкий спектр техніки – від побутової до професійного ринку.

"Ми глибоко стурбовані поточним конфліктом, який розвивається в Україні. Ми підносимо наші молитви всім жертвам конфлікту і щиро бажаємо якнайшвидшого мирного врегулювання.

Щоб підтримати гуманітарну програму, наші підприємства також робитимуть пожертвування благодійним організаціям", – йдеться у заяві компанії.