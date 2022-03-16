Бізнес на крові: Samsung Pay продовжить роботу в Росії

Незважаючи на обіцянки Samsung припинити постачання своєї продукції до Росії, один із важливих сервісів компанії все ж таки продовжить працювати в РФ

Samsung Pay залишається в Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Платіжна система Samsung Pay продовжить роботу у Росії. При цьому вона підтримує роботу російської платіжної системи "Мир", на відміну від Google Pay, який припинив свою роботу в РФ.

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Проте, не все так радісно для росіян, адже використання платіжних систем Visa та Mastercard буде неможливим через міжнародні санкції.

Також Samsung Pay працює лише на смартфонах Samsung, а на гаджетах інших виробників працездатність не гарантується.

Крім цього, через санкції деякі функції будуть недоступними, такі як випуск транспортних карток.

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Раніше з'явилася інформація, що компанія Apple нібито додала банківські картки системи "Мир" як спосіб оплати в обліковому записі Apple ID.