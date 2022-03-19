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Деталі могли використовувати для війни: Bosch зупинила роботу в Росії та проведе розслідування

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19 березня, 15:59
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Компанія Bosch згортає свою діяльність у Росії через ознаки того, що її деталі могли використовуватися в "нецивільних" цілях, порушуючи її політику
Bosch призупинив роботу в Росії
Bosch призупинив роботу в Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія Bosch призупинила постачання компонентів для вантажівок російським клієнтам в очікуванні розслідування того, як ці деталі використовуються, йдеться у заяві виробника автозапчастин.

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Компанія розслідує використання своєї продукції після того, як міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше заявив, що Bosch постачала компоненти для російських машин піхоти, що вторглися до країни.

Також Bosch заявила, що виробництво на її російських заводах буде скорочено через порушення ланцюжків постачання та припинення постачання.

Компанія заявила, що планує повністю призупинити виробництво на всіх своїх російських заводах, у тому числі на заводі з виробництва товарів для дому у Санкт-Петербурзі, пише bloomberg.

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Раніше ми писали, що LG Electronics йде з Росії і закриває один із найбільших заводів. Південнокорейський бренд приєднався до міжнародних санкцій проти РФ.

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