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У Росії відродять месенджери з минулого століття

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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16 березня, 12:02
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У Росії йде імпортозаміщення повним ходом. Замість бізнесу росіянам пропонують вітчизняні продукти, але якість їх – сумнівна
В Росії відродять месенджери з минулого
В Росії відродять месенджери з минулого / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми писали, що в Росії створили аналог Instagram, просто поцупивши ідею сервісу. Також у РФ вирішили відродити месенджери ICQ та MyTeams.

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ICQ був створений ще наприкінці 90-х ізраїльською компанією, а особливою популярністю користувався в середині 2000-х, поки його не витіснили сучасні месенджери.

На хвилі популярності права на нього викупила американська компанія AOL, а з 2010 року месенджер належить VK. В 2020 році месенджером користувалися менше 500 тисяч росіян.

Але зараз у Росії йде тотальне блокування зарубіжних сервісів, які виступають проти політики Кремля. Інші компанії самі йдуть з РФ на знак протесту проти війни в Україні.

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MyTeams стане базою для нового месенджера від "ВКонтакте". Після ребрендингу його перейменували на VK Teams. Це буде альтернатива корпоративним месенджерам.

Раніше ми писали, що в Україні створили онлайн-гру для боротьби з Росією – можна атакувати ворога, не виходячи із дому.

Олександр Трикіша
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Наші янголи-охоронці

Сержант Ханін Андрій Павлович. Захищаючи Волноваху на Донеччині, український воїн знищив танк ворога та близько 10 окупантів. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим побратимам і до останнього виконував військовий обов'язок. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Незважаючи на війну, добро завжди з нами! Бо українці - люди, які борються за свою землю і за тих, кого люблять. На фото - 80-річна бабуся з Ірпеня, яка врятувала свого улюбленця. Після попадання в будинок ворожого снаряду, вона не стала тікати з хати, а першим ділом схопила кошеня, прикрила собою і тримала, допоки наші військові не дістали їх з-під завалів. Герої поруч!
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