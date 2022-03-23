Удар по импортозамещению: из России ушла еще одна компания

Японская компания Sharp уходит с российского рынка / Фото: Wikipedia, Коллаж: Сегодня

Список компаний, отказавшихся работать в путинской Росси увеличивается. Sharp поставлял в Россию широкий спектр техники – от бытовой до профессионального рынка

"Мы глубоко обеспокоены текущим конфликтом, развивающимся в Украине. Мы возносим наши молитвы всем жертвам конфликта и искренне желаем скорейшего мирного урегулирования.

Чтобы поддержать гуманитарную программу, наши предприятия также будут делать пожертвования благотворительным организациям", – говорится в заявлении компании.