Удар по импортозамещению: из России ушла еще одна компания

Список компаний, отказавшихся работать в путинской Росси увеличивается. Sharp поставлял в Россию широкий спектр техники – от бытовой до профессионального рынка
"Мы глубоко обеспокоены текущим конфликтом, развивающимся в Украине. Мы возносим наши молитвы всем жертвам конфликта и искренне желаем скорейшего мирного урегулирования.
Чтобы поддержать гуманитарную программу, наши предприятия также будут делать пожертвования благотворительным организациям", – говорится в заявлении компании.
В России уже опасаются, что в условиях "импортозамещения" уход Sharp провоцирует дефицит оборудования и контроллеров для использования в производстве.
Санкции техногигантов
- Хакеры Anonymous поставили ультиматум компаниям, отказавшимся уйти из России
- Удалите немедленно: 44 российские программы, которыми пользуется украинский бизнес
- Детали могли использовать для войны: Bosch остановила работу в России и проведет расследование
- В России возродят мессенджеры из прошлого века
- Бизнес на крови: Samsung Pay продолжит работу в России