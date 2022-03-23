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СЕГОДНЯ Техно

Удар по импортозамещению: из России ушла еще одна компания

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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23 марта, 08:52
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Японский производитель электроники Sharp приостановил поставки своей продукции в Россию из-за вторжения в Украину
Японская компания Sharp уходит с российского рынка
Японская компания Sharp уходит с российского рынка / Фото: Wikipedia, Коллаж: Сегодня

Список компаний, отказавшихся работать в путинской Росси увеличивается. Sharp поставлял в Россию широкий спектр техники – от бытовой до профессионального рынка

"Мы глубоко обеспокоены текущим конфликтом, развивающимся в Украине. Мы возносим наши молитвы всем жертвам конфликта и искренне желаем скорейшего мирного урегулирования.

Чтобы поддержать гуманитарную программу, наши предприятия также будут делать пожертвования благотворительным организациям", – говорится в заявлении компании.

В России уже опасаются, что в условиях "импортозамещения" уход Sharp провоцирует дефицит оборудования и контроллеров для использования в производстве.

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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