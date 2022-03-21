Хакери Anonymous поставили ультиматум компаніям, які відмовилися піти з Росії

Хакерське угруповання Anonymous пригрозило зламанням компаніям, які не захотіли вийти з Росії після вторгнення путінської армії в Україну

Anonymous пригрозили компаніям, які відмовилися піти з Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад 300 міжнародних компаній оголосили про вихід з Росії як санкції проти політики Кремля.

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Але водночас близько 50 компаній зі світовим ім'ям продовжують працювати в РФ, незважаючи на загальне обурення.

Хакери вирішили взяти ситуацію в свої руки та змусити компанії припинити заробляти гроші на крові. Вони дали 48 годин компаніям, щоб згорнути свій бізнес у РФ, інакше їхні сайти будуть зламані. А ще хакери пригрозили злити конфіденційні дані компаній.

Раніше ми писали, що Anonymous зламали сайт "Росатому" і передали привіт Путіну. Хакерська група зламала сайт російської державної корпорації з атомної енергії та злила гігабайти даних.

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До речі, в Україні створили онлайн-гру для боротьби з Росією – можна атакувати ворога не виходячи з дому.