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Вчені змогли прочитати емоції людей через Wi-Fi: чим це може бути небезпечно

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
17 грудня, 14:39
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Дослідники навчилися використовувати сигнали ЕКГ, щоб передбачити, що люди відчувають – це великий крок від визначення емоцій з міміки та жестів
Емоції зможуть читати за допомогою радіохвиль
Емоції зможуть читати за допомогою радіохвиль / Фото: Pixabay

Наразі вчені вивчають, чи не можна використовувати маршрутизатори Wi-Fi виявлення емоцій великих груп людей – наприклад, офісних працівників.

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Сигнали ЕКГ визначають електричну активність серця, забезпечуючи зв'язок між нервовою системою та серцевим ритмом, пояснюється у матеріалі Study Finds.

Для експерименту учасників попросили переглянути відео, здатне викликати одну з чотирьох основних емоцій: гнів, печаль, радість та задоволення.

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У процесі дослідники збирали інформацію про серцебиття та частоту дихання людини, використовуючи сигнали Wi-Fi.

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Нова технологія використовує штучний інтелект для розкриття внутрішніх емоцій – вчені обіцяють проконсультуватися з медиками та соціологами щодо її безпеки.

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Автор дослідження Ахсан Хан, аспірант Університету Королеви Марії у Лондоні, вважає, що це дасть у майбутньому можливість скоригувати емоції людини – наприклад, заспокоїти її.

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Крім того, таку технологію можна буде використовувати для прогнозування емоцій різних груп людей.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, як працюють людські спогади та чому люди не плутають їх із реальністю.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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