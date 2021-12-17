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Ученые смогли прочитать эмоции людей через Wi-Fi: чем это может быть опасно

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
17 декабря, 14:39
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Исследователи научились использовать сигналы ЭКГ, чтобы предсказать, что люди чувствуют – это большой шаг от определения эмоций по мимике и жестам
Эмоции смогут читать с помощью радиоволн
Эмоции смогут читать с помощью радиоволн / Фото: Pixabay

Теперь ученые изучают, нельзя ли использовать маршрутизаторы Wi-Fi для выявления эмоций больших групп людей – например, офисных работников.

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Сигналы ЭКГ определяют электрическую активность сердца, обеспечивая связь между нервной системой и сердечным ритмом, поясняется в материале Study Finds.

Для эксперимента участников попросили посмотреть видео, способное вызвать одну из четырех основных эмоций: гнев, печаль, радость и удовольствие.

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В процессе исследователи собирали информацию о сердцебиении и частоте дыхания человека, используя сигналы по Wi-Fi.

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Новая технология использует искусственный интеллект для раскрытия внутренних эмоций – ученые обещают проконсультироваться с медиками и социологами о ее безопасности.

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Автор исследования Ахсан Хан, аспирант Университета Королевы Марии в Лондоне, считает, что это даст в будущем возможность скорректировать эмоции человека – например, успокоить его.

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Кроме того, такую технологию можно будет использовать для прогнозирования эмоций разных групп людей.

Напомним, ранее ученые выяснили, как работают человеческие воспоминания и почему люди не путают их с реальностью.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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