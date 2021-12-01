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Вчені засвітили нервові клітини медуз і навчилися читати їхні думки

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
1 грудня, 13:42
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Дослідники генетично модифікували медузу так, щоб її нейрони світилися під час активації, і тепер вивчають їх
Вчені тепер можуть спостерігати за роботою нейронів медуз
Вчені тепер можуть спостерігати за роботою нейронів медуз

За допомогою генетичних маніпуляцій вчені змогли поспостерігати, як нейрони прозорих медуз працюють разом.

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Щоб досягти цього ефекту, вони генетично модифікували Clytia hemisphaerica, щоб "засвітити" її нервові клітини, пише Science Alert .

Незважаючи на те, що у медуз фактично немає мозку, їхні нейрони здійснюють складні автономні рухи, такі як захоплення та поїдання видобутку.

Цей конкретний вид медуз настільки крихітний (не більше 1 см у діаметрі), що вся нервова система може легко поміститися під мікроскопом.

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Спостерігаючи за їхніми нейронами, вчені з'ясували, що голодні медузи ловлять їжу швидше за ситих.

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Водночам нейронна мережа, що з'єднує дзвіночок медузи з ротом, також може підключатися до системи травлення.

Нагадаємо, раніше вчені заявили, що колір шкіри людей стане темнішим згодом через зміни клімату.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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