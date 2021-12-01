Вчені засвітили нервові клітини медуз і навчилися читати їхні думки

За допомогою генетичних маніпуляцій вчені змогли поспостерігати, як нейрони прозорих медуз працюють разом.
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Щоб досягти цього ефекту, вони генетично модифікували Clytia hemisphaerica, щоб "засвітити" її нервові клітини, пише Science Alert .
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Незважаючи на те, що у медуз фактично немає мозку, їхні нейрони здійснюють складні автономні рухи, такі як захоплення та поїдання видобутку.
Цей конкретний вид медуз настільки крихітний (не більше 1 см у діаметрі), що вся нервова система може легко поміститися під мікроскопом.
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Спостерігаючи за їхніми нейронами, вчені з'ясували, що голодні медузи ловлять їжу швидше за ситих.
Водночам нейронна мережа, що з'єднує дзвіночок медузи з ротом, також може підключатися до системи травлення.
Нагадаємо, раніше вчені заявили, що колір шкіри людей стане темнішим згодом через зміни клімату.