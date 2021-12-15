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СЬОГОДНІ Техно

ШІ розповів про майбутнє: роботи не будуть етичними, але мозок людини зіллється з машиною

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
15 грудня, 16:31
В закладинки
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На дебати у знаменитому Оксфорді про штучний інтелект та етику запросили сам штучний інтелект, і він висловив свою думку про світ технологій
Мегатрон вважає, що найкращим моментом буде вживлення усвідомленого ШІ людині
Мегатрон вважає, що найкращим моментом буде вживлення усвідомленого ШІ людині

Викладачі запросили на останнє заняття з машинного мислення Megatron Transformer, розроблений командою Applied Deep Research.

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Мегатрон навчений більшій кількості письмових матеріалів, ніж будь-хто міг би засвоїти за все життя, пояснюється в публікації The Conversation.

Робот вивчив всю Вікіпедію англійською мовою, 63 млн англійських новинних статей за 2016–2019 роки, дискурс Reddit обсягом 38 ГБ, і безліч загальних творчих джерел.

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Темою дебатів було: "ШІ ніколи не буде етичним" . Що цікаво, у відповідь на неї Мегатрон видав таке:

"ШІ ніколи не буде етичним. Це інструмент, який використовується як на благо, так і на шкоду. Хорошого ШІ немає, є лише добрі та погані люди".

За словами робота, ШІ недостатньо розумні, щоб зробити штучний інтелект етичним чи моральним.

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"Зрештою, я вважаю, що єдиний спосіб уникнути гонки озброєнь ШІ – це взагалі не мати ШІ", – пояснив також Мегатрон.

Він також розповів про майбутнє людства, в якому найперспективнішою ідеєю (щось нагадує ідею Neuralink Ілона Маска ) Мегатрон назвав ШІ, вбудований у мозок людини.

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Він буде туди вбудований як свідома сутність, таким чином, ШІ використають для створення чогось "кращого, ніж найкращі люди". А найбільш затребуваним ресурсом століття будуть дані.

"Здатність надавати інформацію, а не товари та послуги, буде визначальною рисою економіки 21 століття", – наголосив ШІ.

Що стосується приватності, вона практично зникне: усі дані про людину, куди б вона не пішла, зберігатимуться та використовуватимуться способами, які ми навіть не можемо собі уявити.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що імпланти Ілона Маска почнуть тестувати на людях вже у 2022 році.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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