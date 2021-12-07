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Пояснять шизофренію та травми: вчені з'ясували, як працюють спогади

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
7 грудня, 18:25
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Дослідники ідентифікували чутливі до пам'яті нейрони, що стало першим свідченням про формування пам'яті
Вчені розібралися, як працює пам'ять людини
Вчені розібралися, як працює пам'ять людини / Фото: pixabay.com

Недавнє дослідження проливає світло на важливі питання щодо того, як людина згадує щось із минулого або ж недавні події.

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Найбільш важливим відкриттям є те, що при пробудженні спогадів збудження нейронів відбувається у час, відмінний від іншої активності мозку, пишуть The Science Times .

Автор дослідження, лікар медицини Бредлі Лега, пише про актуальність терапії з глибокою стимуляцією мозку при захворюваннях та травмах головного мозку.

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Він пояснює, що невелика різниця у часі, відома як "фазовий зсув", раніше не спостерігалася у людей.

Таким чином мозок людини може повторно пережити події і відстежувати, чи є спогади новими чи більш ранніми.

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Дослідження виявило 103 чутливих до пам'яті нейронів у гіпокампі та енторинальній корі, які збільшують свою активність при успішному "кодуванні" пам'яті.

Активність гіпокампу може мати стосунок до шизофренії: саме через його дисфункцію шизофреніки не здатні розрізняти марення, галюцинації та спогади.

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Виявлені нейрони є важливою частиною головоломки про те, чому це відбувається у пацієнтів, які перенесли черепно-мозкові травми, або мають розлади.

Нагадаємо, раніше вчені пояснили, чому астронавти у космосі старіють швидше.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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