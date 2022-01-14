Вчені запропонували нову теорію створення Всесвіту

Фізики запропонували нову модель Всесвіту, яка пояснює, чому маса бозона Хіггса виявилася меншою, ніж передбачали минулі теорії створення світу

Після експериментів у Великому адронному колайдері вчені запропонували нову модель створення Всесвіту / Фото: Getty Images, Pixabay

Вчені запропонували нову модель мультивсесвіту, що передбачає, що, коли світ тільки формувався, він був не один.

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Стандартна модель фізики елементарних частинок неспроможна пояснити існування темної матерії, а також прискорення та розширення Всесвіту, пояснює Physics.

Крім того, традиційні теорії пророкували масу бозона Хіггса, яка як мінімум втричі більша, ніж виявилося в ході експериментів із Великим адронним колайдером

Вчені вважають, що мультисвіт може пояснити масу бозона Хіггса, фото Getty Images

Нову модель запропонували фахівці Раффаеле Тіто Д'Аньоло з Університету Париж-Сакле та Даніеле Терезі з ЦЕРНу.

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За їхніми словами, кожен із всесвітів містив бозони Хіггса різної маси – як важкі, і легкі його версії.

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Області з великим бозоном Хігса були нестабільні та колапсували, що руйнувало інші всесвіти, аж поки не залишився тільки наш, який містив лише легкий варіант.

На думку вчених, запобігти стисканню та колапсу Всесвіту, в якому ми існуємо, також допомогла симетрична сильна взаємодія між матерією та антиматерією.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що телескоп Джеймса Вебба розгорнув своє величезне золоте дзеркало та вже за п'ять місяців зможе зазирнути у минуле нашого Всесвіту.