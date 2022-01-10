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Телескоп Вебба розгорнув золоте дзеркало в космосі: коли він зазирне у минуле

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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10 січня, 07:26
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Телескоп Джеймса Вебба завершив заключний етап розгортання всіх основних деталей для підготовки до наукових операцій, але це ще не все
NASA розгорнуло дзеркало телескопа Вебба
NASA розгорнуло дзеркало телескопа Вебба / Фото: NASA

Команда інженерів NASA віддалено розгорнула своє 6,4-метрове головне дзеркало із золотим покриттям після того, як раніше змогла натягнути все п'ять шарів сонцезахисного екрану.

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Шестикутні сторони дзеркала розгорталися у два етапи: перша була розгорнута 7 січня, друга – 8 січня, пише NASA.

Фото NASA

Тепер найбільший у світі науковий телескоп, який запустили 25 грудня 2021 року, почне переміщувати свої 18 сегментів головного дзеркала, щоб вирівняти оптику телескопа.

Фото NASA

На цей процес підуть місяці. Тільки потім інженери відкалібрують наукові інструменти перед відправкою перших зображень Вебба влітку 2022 року.

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Незабаром Веббу також чекає третя корекція курсу (дві він уже завершив) для розміщення точно на орбіті навколо другий точки Лагранжа, відомій як L2, майже 1 млн миль від Землі.

Фото NASA

Це остання орбітальна позиція Уебба, де сонцезахисний козирьок прикриє його від світла Сонця, Землі та Місяця.

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Вебб, як ми вже писали раніше, має зазирнути на 13,5 млрд років тому. Він буде вловлювати інфрачервоне світло з набагато вищою роздільною здатністю, ніж будь-коли раніше.

"Успішне завершення всіх розгортань космічного телескопа Вебба є історичною подією", – наголосив директор програми Вебба у штаб-квартирі NASA Грегорі Робінсон.

Контекст

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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