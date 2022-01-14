Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🎄 Встречаем старый Новый год 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко 🌊 Крещение-2022
СЕГОДНЯ Техно

Ученые предложили новую теорию создания Вселенной

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 января, 12:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Физики предложили новую модель Вселенной, которая объясняет, почему масса бозона Хиггса оказалась меньше, чем предсказывали прошлые теории создания мира
После экспериментов в Большом адронном коллайдере ученые предложили новую модель создания Вселенной
После экспериментов в Большом адронном коллайдере ученые предложили новую модель создания Вселенной / Фото: Getty Images, Pixabay

Ученые предложили новую модель мультивселенной, предполагающую, что, когда мир только формировался, он был не один.

Читайте также: Импланты в мозгу, "машина времени" в космосе и вкус телевизора: как изменится мир в 2022 году

Реклама

Стандартная модель физики элементарных частиц не может объяснить существование темной материи, а также ускорение и расширение Вселенной, поясняет Physics.

Кроме того, традиционные теории предсказывали массу бозона Хиггса, которая как минимум втрое больше, чем оказалось в ходе экспериментов с Большим адронным коллайдером.

Ученые считают, что мультивселенная может объяснить массу бозона Хиггса, фото Getty Images

Новую модель предложили специалисты Раффаэле Тито Д'Аньоло из Университета Париж-Сакле и Даниэле Терези из ЦЕРНа.

Реклама

Читайте также: Преодолела время и пространство: частица антиматерии врезалась в Землю

По их словам, каждая из вселенных содержала бозоны Хиггса разной массы – как тяжелые, так и легкие его версии.

Реклама

Области с большим бозоном Хиггса были нестабильны и коллапсировали, что разрушало другие вселенные, аж пока не осталась только наша, которая содержала только легкий его вариант.

По мнению ученых, предотвратить сжатие и коллапс Вселенной, в которой мы существуем, также помогло симметричное сильное взаимодействие между материей и антиматерией.

Читайте также: Вселенная может быть огромным компьютером: ученые объяснили законы физики

Напомним, ранее мы писали о том, что телескоп Джеймса Уэбба развернул свое огромное золотое зеркало и уже через 5 месяцев сможет заглянуть в прошлое нашей Вселенной.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Красная планета
Дневник марсохода
Интересно
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Последние новости
Больше новостей
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

42632.05

Binance Coin (BNB)

480.47

Dogecoin (DOGE)

0.2

Litecoin (LTC)

138.29

Theta (THETA)

4

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
статистика
Курс криптовалюты сегодня
Favbet

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

42632.05

Binance Coin (BNB)

480.47

Dogecoin (DOGE)

0.2

Ethereum Classic (ETC)

32.11

Litecoin (LTC)

138.29

Theta (THETA)

4

Купить криптовалюту

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять