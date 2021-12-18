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Всесвіт може бути величезним комп'ютером: науковці пояснили закони фізики

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
18 грудня, 16:52
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На думку дослідників, наш світ міг сформуватися шляхом спроб і помилок, відкидаючи ті закони фізики, які не працювали
Всесвіт міг сформувати закони фізики шляхом спроб і помилок
Всесвіт міг сформувати закони фізики шляхом спроб і помилок / Фото: Pixabay

Професор фізики Університету Брауна Стефон Олександр висловив припущення, що фізичний світ, яким ми його знаємо сьогодні, не є єдиною справжньою реальністю.

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На думку професора та його колег, Всесвіт може виявитися результатом багатьох ітерацій світу, у яких могли встановитися інші правила, але вони не спрацювали.

Отже, наш світ є чимось на зразок нейронної мережі, яка розвивалася, навчалася методом спроб і помилок, і таким чином вивела непорушні закони фізики.

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Вчений порівняв цей процес з комп'ютерною грою, в якій ви можете багато разів померти, але продовжити розвиватися, поки не дійдете мети.

Водночас метазакон, який заклав здатність пробувати різні речі і вчитися, повинен був існувати від самого початку, каже вчений.

"Дивно те, що обладнання – це програмне забезпечення, а програмне забезпечення – це обладнання", – дивується професор.

Нагадаємо, раніше було знайдено планету-гігант, існування якої вважали за неможливе.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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