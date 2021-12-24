Подолала час і простір: частка антиматерії врізалася у Землю

Астрофізики підтвердили виявлення частки антиматерії, яка врізалася в Антарктиду, подолавши перед цим час та простір

Астрофізики підтвердили існування антиматерії

Нейтринна обсерваторія IceCube через 5 років досліджень повідомила, що в 2016 році на Землю дійсно врізалося антинейтрино.

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Сигнал уловили на Південному полюсі: як з'ясувалося, антиматерія, що утворилася на іншому кінці Всесвіту, врізалася в лід Антарктиди, випустивши потік частинок, пише discovermagazine.

Відкриття IceCube, по-перше, підтверджує Стандартну модель фізики: та передбачає існування античастинок з антиматерії до кожного виду частинок.

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Правда, зараз у Всесвіті антиматерії майже не залишилося, і той процес, який стався у льоду Антарктиди, доки вдавалося відтворити Землі.

Справа в тому, що для розгону антиматерії потрібно в 1000 разів більше енергії, ніж найпотужнішим колайдерам.

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По-друге, вчені тепер можуть розглядати космос як природну лабораторію створення прискорювачів для космічних кораблів майбутнього.

Нагадаємо, раніше вчені припустили, що Всесвіт може бути величезним суперкомп'ютером.