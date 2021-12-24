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Подолала час і простір: частка антиматерії врізалася у Землю

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
24 грудня, 15:16
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Астрофізики підтвердили виявлення частки антиматерії, яка врізалася в Антарктиду, подолавши перед цим час та простір
Астрофізики підтвердили існування антиматерії
Астрофізики підтвердили існування антиматерії

Нейтринна обсерваторія IceCube через 5 років досліджень повідомила, що в 2016 році на Землю дійсно врізалося антинейтрино.

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Сигнал уловили на Південному полюсі: як з'ясувалося, антиматерія, що утворилася на іншому кінці Всесвіту, врізалася в лід Антарктиди, випустивши потік частинок, пише discovermagazine.

Відкриття IceCube, по-перше, підтверджує Стандартну модель фізики: та передбачає існування античастинок з антиматерії до кожного виду частинок.

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Правда, зараз у Всесвіті антиматерії майже не залишилося, і той процес, який стався у льоду Антарктиди, доки вдавалося відтворити Землі.

Справа в тому, що для розгону антиматерії потрібно в 1000 разів більше енергії, ніж найпотужнішим колайдерам.

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По-друге, вчені тепер можуть розглядати космос як природну лабораторію створення прискорювачів для космічних кораблів майбутнього.

Нагадаємо, раніше вчені припустили, що Всесвіт може бути величезним суперкомп'ютером.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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