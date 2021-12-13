Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Перемога Ломаченка! 💥 Переговори Байден - Путін - 2022 🚓 Хамство Гогілашвілі 💡 Заборона пакетів
СЬОГОДНІ Техно

Пилові бурі та Сонце: як Марс залишився без води

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
13 грудня, 11:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Взаємодія верхніх шарів атмосфери із сонячним вітром не може повністю пояснити втрату Червоною планетою води, але є нові теорії
Воду з Марса не могло випарувати Сонце саме собою
Воду з Марса не могло випарувати Сонце саме собою / Фото: Wikipedia, Pixabay

Вчений-планетолог Ердал Йігіт з Університету Джорджа Мейсона пропонує враховувати ще три фактори, окрім впливу Сонця.

Читайте також: Нова зона конфлікту: США та Китай нарощують озброєння навколо Місяця

Реклама

Раніше на поверхні Марса було багато води і протягом мільярдів років вона поступово йшла до космосу у вигляді водню. Phys.org .

Дослідження показали, що молекули води було розірвано сонячним світлом у нижніх шарах марсіанської атмосфери.

Реклама

Читайте також: SpaceX запустила на орбіту телескопи для вивчення чорних дірок та пульсарів

Тим не менш, Йігіт припускає, що воду спочатку витіснило з нижніх шарів атмосфери через один або кілька факторів:

  • конвекційні течії на малих висотах;
  • пилові бурі;
  • гравітаційні хвилі.

Читайте також: Ілон Маск контролює понад третину супутників на орбіті – ЄС

Реклама

Вчений наголосив, що втрату води поверхнею Марса не можна повністю пояснити без урахування факторів як у верхній, так і нижній атмосфері.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Марсі виявили "людське обличчя".

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти