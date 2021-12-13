Пилові бурі та Сонце: як Марс залишився без води

Взаємодія верхніх шарів атмосфери із сонячним вітром не може повністю пояснити втрату Червоною планетою води, але є нові теорії

Воду з Марса не могло випарувати Сонце саме собою / Фото: Wikipedia, Pixabay

Вчений-планетолог Ердал Йігіт з Університету Джорджа Мейсона пропонує враховувати ще три фактори, окрім впливу Сонця.

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Раніше на поверхні Марса було багато води і протягом мільярдів років вона поступово йшла до космосу у вигляді водню. Phys.org .

Дослідження показали, що молекули води було розірвано сонячним світлом у нижніх шарах марсіанської атмосфери.

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Тим не менш, Йігіт припускає, що воду спочатку витіснило з нижніх шарів атмосфери через один або кілька факторів:

конвекційні течії на малих висотах;

пилові бурі;

гравітаційні хвилі.

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Вчений наголосив, що втрату води поверхнею Марса не можна повністю пояснити без урахування факторів як у верхній, так і нижній атмосфері.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Марсі виявили "людське обличчя".