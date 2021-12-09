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Загадки Всесвіту: знайдено планету-гігант, існування якої вважали неможливим

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
9 грудня, 14:04
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Вчені виявили планету в 11 разів важчі за Юпітер. Це перше в історії відкриття величезної активної планети навколо двох батьківських зірок
Виявлена унікальна планета в 11 разів важча за Юпітер
Виявлена унікальна планета в 11 разів важча за Юпітер

У планети дві батьківські зірки, 6-10 разів більше Сонця і набагато його молодший. Раніше підтримання планет у таких великих системах вважали за неможливе.

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Нова екзопланета розташована у великій подвійній системі Бета Центавра і знаходиться за 325 світлових років від Землі, пише The Science Times.

b Центавра b має колосальну масу, яка у 11 разів перевищує масу Юпітера. Вона також за розміром виграє у більшості виявлених планет поза Сонячною системою.

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Подвійна зіркова система Центавра також є рекордсменом за найбільш високою температурою серед усіх зоряних систем, досліджених вченими.

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Її зірки мають температуру близько 18 тис. градусів, тоді як температура поверхні Сонця – 5,5 тис. градусів.

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Ці зірки утворилися близько 15 млн років тому, що робить їх значно молодшими за Сонце, якому вже більше 4,5 млрд років.

Подвійні системи, як вважали вчені, неспроможні довго підтримувати планетні тіла навколо себе.

Єдина виявлена подвійна зірка, поряд із якою були активні планети, мала масу 2,7 сонячної.

Нагадаємо, раніше була знайдено зірка-важковаговика в 400 разів молодша за Сонце .

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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