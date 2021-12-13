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"Немає жодного пояснення": знайдена міні-галактика з гігантською чорною дірою всередині

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
13 грудня, 06:51
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Крихітна галактика, що обертається на околиці Чумацького Шляху, може мати величезну чорну діру в центрі, і вчені не розуміють, як це працює
Вчені виявили унікальну галактику
Вчені виявили унікальну галактику

Карликова галактика Лева I знаходиться приблизно в 820 тис. світлових років від Землі. Несподівано в її центрі побачили чорну діру, майже таку ж велику, як і в центрі Чумацького Шляху.

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Раніше астрономи вважали, що гігантські чорні діри ростуть внаслідок зіткнень між галактиками і мають відповідати розміру галактики, пише The Astrophysical Journal.

Діаметр Лева I становить всього близько 2 тис. світлових років, маса – приблизно в 15-30 млн разів більша за масу Сонця.

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Це крихітний розмір порівняно з Чумацьким шляхом, який, за оцінками, важить 1,5 трлн сонців та чий диск має ширину понад 100 тис. світлових років.

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"Немає жодного пояснення цьому типу чорної діри у карликових сфероїдальних галактиках", – заявила Марія Хосе Бустаманте, аспірант з астрономії Техаського університету в Остіні.

Відкриття сталося випадково, коли вчені намагалися виміряти кількість темної матерії у Львові I.

Обробивши дані, дослідники з подивом виявили, що у галактицы-карлику, схоже, переважно немає темної матерії, але є чорна діра в центрі розміром з 3 млн сонць.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що SpaceX запустила на орбіту телескопи для вивчення чорних дір та пульсарів.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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