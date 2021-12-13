Ученые предложили назначить планетой не только Плутон, но и Луну

Лучшим определением того, какой должна быть планета, является то, была ли она когда-либо геологически активной, решили ученые.
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Ранее считалось, что планетой является только тот объект, который оказался самой большой гравитационной силой на своей орбите, пишет Daily Mail.
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Плутон потерял свой статус в 2006 году из-за того, что делит свою орбиту с замороженными газами и объектами в поясе Койпера, кроме того, на него влияет гравитация Нептуна.
Сейчас ученые считают, что Международному астрономическому союзу следует пересмотреть свои требования, так как это решение было поспешным.
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При этом, если вопрос будет только в геологической активности, планетами станут все луны Солнечной системы и даже астероиды.
Авторы исследования подчеркивают, что идея о том, что луны не являются планетами, пришла из "астрологии и телеологии 1800-х годов".
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Напомним, ранее ученые придумали новые теории, почему Марс лишился воды на своей поверхности.