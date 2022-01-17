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У берегов Австралии сняли осьминога в плаще, как у Доктора Стрэнджа (видео)

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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17 января, 12:11
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Биолог во время погружения в океан у берегов Австралии сняла видео своей встречи с уникальным ярко-красным осьминогом
Осьминог может сбрасывать свой плащ, чтобы спастись от врагов
Осьминог может сбрасывать свой плащ, чтобы спастись от врагов / Фото: jacintashackleton

Морской биолог и гид по рифам Хасинта Шеклтон выложила в социальные сети видео с "осьминогом-одеялом", плавающим над Большим Барьерным рифом на северо-востоке Австралии.

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Плоского осьминога прозвали так из-за мясистого плаща между его руками, и сначала ученая приняла его за молодняк рыбы с длинными плавниками, пишет Live Science.

Подобная встреча в дикой природе бывает раз в жизни, подчеркнула биолог, отметив, что Tremoctopus редко заплывают на мелководье, а плащи есть только у их самок.

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Они могут их снимать в крайнем случае, чтобы отвлечь или поразить хищников – точно так же, как волшебный плащ Доктора Стрэнджа из Marvel.

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Самки также намного крупнее самцов – до двух метров в длину, в то время как самцы – менее 2,4 сантиметров в длину. Это одно из самых больших различий в размерах между полами животных.

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Для размножения самцы используют гектокотиль, или модифицированную руку. Интересно, что осьминоги также отрывают и используют щупальца ядовитых медуз для поимки добычи.

Фото marvel.fandom.com

Напомним, как мы писали ранее, сотрудники станции "Академик Вернадский" в Антарктиде заметили, что пингвины ходят в океан только группами, чтобы защититься от хищников.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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