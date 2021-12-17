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TikTok додав функцію гіфок та голос кішки: що ще оновилося у додатку

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
17 грудня, 15:49
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Соцмережа TikTok оголосила про кілька оновлень своєї лінійки інструментів для камери та редагування, включаючи можливість GIF-фону для відео
TikTok додав кілька нових візуальних функцій
TikTok додав кілька нових візуальних функцій / Фото: Pixabay, TikTok

Одним з основних оновлень став ефект зелений екран Так як цей інструмент дуже популярний, крім того, тепер можна зробити відео з собою на тлі гіфки.

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Щоб ця функція працювала, TikTok став партнером GIPHY – компанії, що належить Meta, пише TechCrunch.

Компанія також додасть можливість завантажувати відео в роздільній здатності 1080p HD. Щоправда, ця функція навряд чи буде доступна українцям: вона запрацює лише у деяких країнах.

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Ще одна функція – нова кнопка покращення візуального сприйняття, яка автоматично покращує експозицію відео в умовах низького освітлення та виконує корекцію кольору.

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Щоб використати цей інструмент, після запису або завантаження відео потрібно натиснути кнопку "Поліпшити" на правій панелі. Після повторного натискання кнопки ефекти видаляться.

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@one37pm

#HowTo upload TikToks in HD! #contentking #hd #tiktoktip #hack

Yes Indeed – Gypsy Woman Mix – Freddo

TikTok також випустив нові звукові ефекти. Наприклад, голос можна перетворити на звуки тварин або музичного інструменту, включаючи флейту, суону чи кішку.

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Нові функції будуть доступні на сторінці редагування при натиску кнопки "Голосові ефекти" на правій панелі.

Нагадаємо, раніше Instagram додав нові функції і став чимось нагадувати TikTok.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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