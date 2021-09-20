Аналог TikTok ввів суворе обмеження для користувачів

Додаток для коротких відео Douyin, який є аналогом соцмережі TikTok, де останнім часом поширюється смертельний челлендж, ввів обмеження для підлітків. Тепер всі користувачі, яким немає 14 років, будуть користуватися додатком в "молодіжному режимі".
Про це повідомляє Reuters.
На такі кроки власники соцмережі пішли, щоб захистити молодь від неприйнятного контенту.
Яке обмеження діятиме
В "молодіжному режимі" діти зможуть користуватися соцмережею не більше 40 хвилин в день, а також лише з 6:00 до 22:00. Це найсуворіше обмеження в історії платформи.
Де ще діє подібне правило користування
У популярному додатку WeChat теж є "молодіжний режим". При його включенні користувачі втрачають доступ до деяких функцій і ігор.
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