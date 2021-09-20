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Аналог TikTok ввів суворе обмеження для користувачів

Валентина Мартинюк Валентина Мартинюк Випусковий редактор Сьогодні
20 вересня, 10:41
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Користувачі, яким немає 14 років, зможуть користуватися соцмережею менше, ніж годину в день
У додатку Douyin діятиме обмеження для дітей/Фото: Колаж: Сьогодні
У додатку Douyin діятиме обмеження для дітей/Фото: Колаж: Сьогодні

Додаток для коротких відео Douyin, який є аналогом соцмережі TikTok, де останнім часом поширюється смертельний челлендж, ввів обмеження для підлітків. Тепер всі користувачі, яким немає 14 років, будуть користуватися додатком в "молодіжному режимі".

Про це повідомляє Reuters.

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На такі кроки власники соцмережі пішли, щоб захистити молодь від неприйнятного контенту.

Яке обмеження діятиме

В "молодіжному режимі" діти зможуть користуватися соцмережею не більше 40 хвилин в день, а також лише з 6:00 до 22:00. Це найсуворіше обмеження в історії платформи.

Де ще діє подібне правило користування

У популярному додатку WeChat теж є "молодіжний режим". При його включенні користувачі втрачають доступ до деяких функцій і ігор.

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Валентина Мартинюк
Валентина Мартинюк Випусковий редактор Сьогодні

У медіа з 2015 року - починала редактором стрічки новин у новинному агентстві УНН. Живу журналістикою - і роблю все можливе, щоб наші читачі отримували все, що слід знати сьогодні. Народилася в Хмельницькій області. 2018-го закінчила Київський університет ім. Бориса Грінченка за спеціальністю "видавнича справа". 2014 року переїхала до Києва. Люблю малювати, захоплюють кінний спорт і хороші книги.

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