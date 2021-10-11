Дуров в день народження назвав найбільш недооцінені і переоцінені речі: серед них – соцмережі

У число недооцінених увійшло всього три пункта, а в переоцінених – цілих сім. Примітно, що бізнесмен, який створив свій статок за допомогою соціальної мережі, називає ці ж соцмережі одними з найбільш переоцінених речей в світі. Список він опублікував на своїй сторінці в Telegram.
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Недооцінені
1. Сон. Сон підвищує імунітет, креативність і психологічне благополуччя.
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2. Природа. Природа – це середовище, в якому ми біологічно створені, щоб відчувати себе добре.
3. Самотність. Перебування на самоті дає свободу здійснювати духовні та інтелектуальні прориви.
Переоцінені
1. Великі міста. Великі міста – джерела забруднення, злочинності і шуму. Добре мати доступ до ресурсів, але бажано жити за їх межами.
2. Ресторани. Ресторани пропонують найповільніший і найменш ефективний спосіб харчування. Домашнє приготування їжі дозволяє дотримуватися більш здорової дієти і краще контролювати інгредієнти.
3. Спекотна погода. Сонячна погода може призвести не тільки до розслабленого поведінки, але і до ризику раку і швидшому старінню. Більш холодні температури, навпаки, прояснюють дух, тіло і розум.
4. Мода. Нескінченне прагнення відповідати мінливим тенденціям дорого і непотрібно. Зосередження уваги на зручному одязі спрощує життя і звільняє місце для важливих речей.
5. Нерухомість. Купівля нерухомості часто обмежує вибір і є сумнівною інвестицією. Оренда дає більше свободи пересування і вивчення різних локацій.
6. Соціальні мережі. Безперервний потік сміття, захаращення наші уми з соціальних мереж, знижує наше щастя і творчі здібності. Відключення від цих інтернет-сервісів – краще, що ми можемо зробити в будь-який день.
7. Поради від знаменитостей. Відомі люди часто дають необгрунтовані поради за межами своєї області знань. У всьому, що важливо в житті, найкраще покладатися на точну науку і думку експертів.
Хто такий Павло Дуров
- Російський підприємець, програміст, доларовий мільярдер, один з творців соціальної мережі "ВКонтакте" і однойменної компанії, кроссплатформенного месенджера Telegram та інших проектів народився в 1984 році в Ленінграді.
- У 2006 році з відзнакою закінчив філологічний факультет Санкт-Петербурзького державного університету за фахом "Англійська філологія та переклад" з червоним дипломом.
- Відразу після закінчення вузу створив "ВКонтакте", найбільшу на цей момент соціальну мережу в Росії.
- Дурову властивий жорсткий, часом навіть нахабний стиль ведення бізнесу. У 2011 році Павло потрапив на третє місце списку Forbes "9 самих незвичайних російських бізнесменів – навіжених, диваків і ексцентриків".
- Є вегетаріанцем і дотримується лібертаріанських політичних поглядів. Дурова називають російським Марком Цукербергом, а також часто критикують за ексцентричні витівки і висловлювання.
- При цьому сам Дуров називав соціальну мережу Facebook "оплотом педолібералов", а в травні 2012 року в своєму Твіттер-акаунті іронічно назвав її "дешевим виробом".
- У 2014 році покинув Росію і заявив, що не збирається повертатися.
- З 2016 року входить в список 200 найбагатших бізнесменів Росії Forbes. За чотири роки його статок збільшився з 600 млн доларів до 3,4 млрд доларів. В 2021 році Дуров зайняв 112-е місце серед світових мільярдерів. Його стан оцінюється в 17,2 мільярда доларів.