Дорослі та літні люди відчувають депресію через соцмережі

Ті, хто часто користується Facebook, TikTok та Snapchat, частіше повідомляють про симптоми психологічних розладів

У людей від 35 соцсети навіть частіше викликають депресію

Нове дослідження Гарвардського університету попереджає, що дорослі віком від 35 років і старші схильні до депресії, якщо вони проводять надто багато часу у соціальних мережах.

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Раніше було проведено безліч досліджень, присвячених дітям та підліткам, але в останньому взяли участь понад 5400 американців середнього віку, пише The Science Times .

Як з'ясувалося, ті, хто часто користується Facebook, TikTok та Snapchat, частіше повідомляють про симптоми депресії.

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Одна з їхніх теорій – у тому, що дорослі середнього віку, можливо, почуваються недоречно, використовуючи соцмережі. Тобто перебування там змушує їх почуватися старшими.

Вчені припускають, що люди схильні порівнювати своє недосконале життя з поліпшеними, відредагованими та ідеальними способами життя інших людей.

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Саме це може сприяти виникненню симптомів, вважає Аманда Джордано, доцент кафедри консультування та розвитку людського потенціалу Університету Джорджі.

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Теорія у тому, що взаємодія у соціальних мережах неспроможна адекватно замінити глибину живого спілкування , також може сприяти цьому ризику.

Нагадаємо, раніше Facebook пообіцяв заборонити орієнтувати рекламу на клієнтів, що цікавляться релігією чи ЛГБТ.