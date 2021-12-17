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Капсула часу та відеовідповіді: Instagram став нагадувати TikTok

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
17 грудня, 11:32
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Користувачі зможуть інтегрувати свої профілі Instagram у веб-сайти, залишати коментарі та ділитися архівними історіями
Instagram запустив одразу три функції
Instagram запустив одразу три функції

Функція "Вбудовування профілю" дозволяє інтегрувати профіль Instagram у блоги та портфоліо на інших сайтах і зараз доступна тільки в США, але з'явиться і в інших регіонах.

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Але соцмережу додали ще дві функції: "Reels Visual Replies" з відеовідповідями у коментарях та капсулу часу IG Stories, йдеться у відео від голови компанії Адама Моссери.

Тепер користувачі зможуть відповідати на коментарі до повідомлень за допомогою Reels, записуючи відео прямо на коментар. Відеовідповідь з'явиться у вигляді наклейки.

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Це нагадує такі відповіді TikTok, який дозволив таку функцію в 2020 році, подібну можливість запустив і Pinterest.

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Третя нова функція – "Playback" IG Stories, або капсула часу, що дозволяє користувачам вибрати з архіву до 10 історій, щоб поділитися з передплатниками.

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Щоправда, для цього потрібно було опублікувати більше трьох історій у 2021 році або увімкнути Архів історій. Поки що функцію запустили на кілька тижнів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Instagram отримав два мільярди користувачів але приховав це.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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