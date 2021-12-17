Капсула часу та відеовідповіді: Instagram став нагадувати TikTok

Користувачі зможуть інтегрувати свої профілі Instagram у веб-сайти, залишати коментарі та ділитися архівними історіями

Instagram запустив одразу три функції

Функція "Вбудовування профілю" дозволяє інтегрувати профіль Instagram у блоги та портфоліо на інших сайтах і зараз доступна тільки в США, але з'явиться і в інших регіонах.

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Але соцмережу додали ще дві функції: "Reels Visual Replies" з відеовідповідями у коментарях та капсулу часу IG Stories, йдеться у відео від голови компанії Адама Моссери.

Тепер користувачі зможуть відповідати на коментарі до повідомлень за допомогою Reels, записуючи відео прямо на коментар. Відеовідповідь з'явиться у вигляді наклейки.

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Це нагадує такі відповіді TikTok, який дозволив таку функцію в 2020 році, подібну можливість запустив і Pinterest.

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Третя нова функція – "Playback" IG Stories, або капсула часу, що дозволяє користувачам вибрати з архіву до 10 історій, щоб поділитися з передплатниками.

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Щоправда, для цього потрібно було опублікувати більше трьох історій у 2021 році або увімкнути Архів історій. Поки що функцію запустили на кілька тижнів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Instagram отримав два мільярди користувачів але приховав це.