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TikTok добавил функцию гифок и голос кошки: что еще обновилось в приложении

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
17 декабря, 15:49
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Соцсеть TikTok объявила о нескольких обновлениях своей линейки инструментов для камеры и редактирования, включая возможность GIF-фона для видео
TikTok добавил несколько новых визуальных функций
TikTok добавил несколько новых визуальных функций / Фото: Pixabay, TikTok

Одним из основных обновлений стал эффект зеленого экрана, так как этот инструмент очень популярен, кроме того, теперь можно сделать видео с собой на фоне гифки.

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Чтобы эта функция работала, TikTok стал партнером GIPHY – компании, принадлежащей Meta, пишет TechCrunch.

Компания также добавит возможность загружать видео в разрешении 1080p HD. Правда, эта функция вряд ли будет доступна украинцам: она заработает только в некоторых странах.

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Еще одна функция – новая кнопка улучшения визуального восприятия, которая автоматически улучшает экспозицию видео в условиях низкой освещенности и выполняет цветокоррекцию.

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Чтобы использовать этот инструмент, после записи или загрузки видео нужно будет нажать кнопку "Улучшить" на правой панели. При повторном нажатии кнопки эффекты удалятся.

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@one37pm

#HowTo upload TikToks in HD! #contentking#hd#tiktoktip#hack

Yes Indeed – Gypsy Woman Mix – Freddo

TikTok также выпустил новые звуковые эффекты. Например, голос можно превратить в звуки животных или музыкального инструмента, включая флейту, суону или кошку.

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Новые функции будут доступны на странице редактирования при нажатии кнопки "Голосовые эффекты" на правой панели.

Напомним, ранее Instagram добавил новые функции и стал в чем-то напоминать TikTok.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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